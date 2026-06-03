Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte ein unbekannter Autofahrer in Schwetzingen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 65-jährige Frau parkte ihren Mercedes am Montag, gegen 17 Uhr im Ulmenweg am Fahrbahnrand. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Als sie am nächsten Vormittag, gegen 11 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte sie mehrere Kratzer und Dellen an ihrem Fahrzeug fest. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einparken den Mercedes beschädigt. Es war Sachsachaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0

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