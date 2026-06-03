Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In den Gegenverkehr geraten und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Sachschaden von über 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Friesenheimer Insel.

Ein 52-jähriger Mann war gegen 8 Uhr mit seinem VW auf der Friesenheimer Straße in Richtung Diffenéstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 50-jährigen Mannes zusammen. Der VW prallte nach rechts ab und kam erst rund 20 Meter weiter zum Stehen.

Der Fahrer des VW erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock sowie leichte Verletzungen an der Hand. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an.

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