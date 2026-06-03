Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 14-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Samstag, den 09.05.2026, wird eine 14-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am genannten Tag gegen 16:30 Uhr gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Sie kehrte anschließend nicht wie vereinbart zum Ende ihres genehmigten Ausgangs zurück und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Jugendliche im Raum Worms aufhalten könnte

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 165 cm groß - ca. 55 kg schwer - schlanke Statur - braune lange glatte Haare

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-3/

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden beim Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

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