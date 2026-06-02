Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - 29-Jähriger kommt mit BMW von Fahrbahn ab und fährt über Gelände einer Eisdiele (01.06.2026)

Gottmadingen (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Hauptstraße am Montagmittag. Gegen 13.20 Uhr war ein 29-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Hilzinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Randegger Straße kam der junge Mann - vermutlich aufgrund medizinscher Ursache - nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überquerte der Wagen das Gelände einer Eisdiele, wo er die dortige Kundschaft und kurz dahinter einen Baum nur knapp verfehlte, ehe das Auto schließlich an einer Böschung liegenblieb. Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich unverletzten, aber unter Schock stehenden 29-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem BMW, der auf seiner "Irrfahrt" die Parkplatzbegrenzung in Mitleidenschaft zog, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

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