Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hegaustraße

Höristraße - Autofahrer übersieht Radlerin - 81-Jährige verletzt (01.06.2026)

Radolfzell (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Hegaustraße / Höristraße am Montagmittag verletzt worden. Ein 32-jähriger Mitsubishifahrer übersah die vorfahrtsberechtige 81-Jährige die mit einem Citybike unterwegs war und erfasste sie auf der Kreuzung. Die Seniorin kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß kein nennenswerter Schaden.

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