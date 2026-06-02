Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 26-jähriger Paketzusteller führt 247 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis durch (01.06.2026)

Trossingen (ots)

In einem Ermittlungsverfahren wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung konnten Polizeibeamte des Polizeipostens Trossingen einem Paketzusteller über zweihundert Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis nachweisen.

Der 26-jährige Mann war bereits im November auf der Autobahn 81 zwischen Villingen-Schwenningen und Rottweil in eine Radarfalle geraten. Die anschließenden Ermittlungen der Bußgeldstelle ergaben, dass dem Fahrer bereits im Jahr 2019 die Fahrerlaubnis entzogen worden war und sein ausländischer EU-Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit mehr besaß.

Die Polizeibeamten des Polizeipostens Trossingen führten die weiteren Ermittlungen durch. In deren Verlauf erschien der 26-Jährige in typischer Berufskleidung eines Paketzustellers beim Polizeiposten. Am Firmensitz des Paketdienstleisters konnten die Polizisten in der Folge umfangreiche Beweismittel sicherstellen, die den Nachweis von insgesamt 247 einzelnen Fahrten erbrachten.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen fortgesetzten Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

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