Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, K 5910

Lkr. Tuttlingen) Frontalkollision nach Überholmanöver: Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Schaden (29.05.2026)

Aldingen (ots)

Bei einem Überholmanöver sind am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 5910 zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 16:15 Uhr mit seinem Audi von Aixheim in Richtung Neuhaus unterwegs. Der Fahrer setzte zum Überholen eines Lastwagens an und übersah hierbei den entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen. Obwohl beide Fahrer stark abbremsten, stießen die Fahrzeuge in der Folge frontal zusammen. Während der BMW-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, zog sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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