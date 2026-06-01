POL-KN: (Aldingen, K 5910
Lkr. Tuttlingen) Frontalkollision nach Überholmanöver: Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Schaden (29.05.2026)
Aldingen (ots)
Bei einem Überholmanöver sind am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 5910 zwei Autos frontal zusammengestoßen.
Ein 35-jähriger Mann war gegen 16:15 Uhr mit seinem Audi von Aixheim in Richtung Neuhaus unterwegs. Der Fahrer setzte zum Überholen eines Lastwagens an und übersah hierbei den entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen. Obwohl beide Fahrer stark abbremsten, stießen die Fahrzeuge in der Folge frontal zusammen. Während der BMW-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, zog sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.
Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell