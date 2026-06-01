Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 31-Jähriger Randalierer greift Polizisten an und landet anschließend in Gewahrsam (29.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Bereits am Freitagabend ist es am Bahnhof in Villingen zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Mann erst randaliert, anschließend Polizisten angegriffen hat und schließlich in Gewahrsam gelandet ist. Gegen 20.30 Uhr teilten Passanten einen randalierenden Mann am Bahnhof mit. Bei Erkennen der Polizei bedrohte und beleidigte der 31-Jährige die Beamten sofort und warf zudem mehrere Glasflaschen in ihre Richtung. Nachdem der Mann die Angaben seiner Personalien verweigerte und schließlich nach seinen Ausweisdokumenten durchsucht werden musste, wehrte er sich indem er versuchte die Polizisten zu schlagen. Nachdem sich der augenscheinlich betrunkene 31-Jährige weiterhin renitent zeigte, nahmen sie ihn schließlich in Gewahrsam.

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