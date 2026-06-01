Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen: Polizei bittet um Hinweise (01.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch am frühen Montagmorgen in ein Wohnhaus im Ortsteil Möhringen.

Gegen 00:50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Wagenstraße das laute Zerbrechen einer Scheibe und verständigte die Polizei. Vermutlich zwei Tatverdächtige schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und flüchteten anschließend zu Fuß, ohne das Wohnhaus betreten zu haben.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer: 07461 941-162 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

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