BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 18. Mai an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen palästinensischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 57-Jährige wurde wegen versuchten Mordes von den österreichischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun im Gefängnis, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine ...

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