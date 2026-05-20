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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis unterwegs

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Abend(19.05.26) an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen tunesischen Staatsangehörigen. Hierbei zeigte der 27-Jährige einen zeitlich abgelaufenen algerischen Ausweis vor. Bei genauer Betrachtung fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Bild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde zudem ein falscher italienischer Ausweis aufgefunden und sichergestellt. Dem 27-Jährigen wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Zudem erhält er Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise, Missbrauch von Ausweispapieren sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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