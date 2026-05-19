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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots)

Am 19. Mai 2026 wurde eine deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Kehl-Europabrücke festgenommen. Die 41-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einem Fernreisebus kontrolliert. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Unterschlagung fest. Da die Frau die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging sie einer 20-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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