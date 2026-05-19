BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Geldstrafe bezahlt

Appenweier/Offenburg (ots) - Am 17. Mai 2026 soll es in einem Regionalzug von Karlsruhe nach Konstanz auf Höhe des Bahnhofs Appenweier zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Laut Angaben einer geschädigten 62-jährigen deutschen Staatsangehörigen soll ein Mann an seinem Glied manipuliert haben, während die Frau an dessen Sitzplatz vorbeilief. Die 62-Jährige wählte daraufhin den Notruf und eine Streife ...

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