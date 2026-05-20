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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern (19.05.26) im Bahnhof Kehl einen rumänischen Staatsangehörigen. Gegen den 36-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Unterschlagung. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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