Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: In Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern (19.05.26) im Bahnhof Kehl einen rumänischen Staatsangehörigen. Gegen den 36-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Unterschlagung. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.
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