Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährliche Körperverletzung: 24-Jähriger attackiert Jugendgruppe

Deißlingen/Rottweil (ots)

Am 15. Mai 2026 kam es in einer Regionalbahn auf der Fahrt nach Rottweil zu einer gefährlichen Körperverletzung. Sechs Jugendliche deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden gegen 22 Uhr auf Höhe Deißlingen von einem türkischen Staatsangehörigen attackiert. Die Geschädigten hatten sich in der Zugtoilette eingeschlossen und den Notruf gewählt. Zuvor soll der 24-Jährige randaliert und die Jugendlichen geschlagen haben. Er soll einen der Jugendlichen in den Schwitzkasten genommen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Daraufhin versuchten die anderen Jugendlichen, den Mann wegzuschubsen. Der 24-Jährige konnte von einer Streife des Polizeipräsidiums Konstanz im Bahnhof Rottweil festgenommen werden. Für die medizinische Versorgung der Jugendlichen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Es wurde eine Videosicherung des Zuges veranlasst. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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