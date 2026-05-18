Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung im Regionalzug

Appenweier/Offenburg (ots)

Am 17. Mai 2026 soll es in einem Regionalzug von Karlsruhe nach Konstanz auf Höhe des Bahnhofs Appenweier zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein.

Laut Angaben einer geschädigten 62-jährigen deutschen Staatsangehörigen soll ein Mann an seinem Glied manipuliert haben, während die Frau an dessen Sitzplatz vorbeilief.

Die 62-Jährige wählte daraufhin den Notruf und eine Streife der Bundespolizei konnte beim Halt des Zuges im Bahnhof Offenburg einen tatverdächtigen 57-Jährigen antreffen, festnehmen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wird nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt und in diesem Zusammenhang wertet die Bundespolizei Aufnahmen einer Überwachungskamera aus.

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