BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots) - Am 16. Mai 2026 wurde ein gambischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Bahnhof Kehl kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen ...

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