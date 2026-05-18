PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 16. Mai 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei einen georgischen Staatsangehörigen fest. Der 31-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro bezahlen konnte, entging er der angedrohten Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:23

    BPOLI-OG: 31-Jähriger wendet Haftstrafe ab: Einreise verweigert

    Kehl (ots) - Am 16. Mai 2026 wurde ein gambischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Bahnhof Kehl kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:17

    BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Haft

    Kehl (ots) - Am 16. Mai 2026 wurde ein sudanesischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 26-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Bahnhof Kehl einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:49

    BPOLI-OG: Elektroimpulsgerät sichergestellt

    Kehl (ots) - Bei einem rumänischen Staatsangehörigen wurde am 14. Mai 2026 ein Elektroimpulsgerät sichergestellt. Der 43-Jährige war im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert worden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät im Seitenfach der Beifahrertür aufgefunden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren