Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl
Kehl (ots)
Am 16. Mai 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei einen georgischen Staatsangehörigen fest. Der 31-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro bezahlen konnte, entging er der angedrohten Haftstrafe.
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