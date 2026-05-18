Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Haft

Kehl (ots)

Am 16. Mai 2026 wurde ein sudanesischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 26-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Bahnhof Kehl einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie zwei Haftbefehle wegen besonders schweren Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte fest. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 135-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

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