PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Haft

Kehl (ots)

Am 16. Mai 2026 wurde ein sudanesischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 26-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Bahnhof Kehl einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie zwei Haftbefehle wegen besonders schweren Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte fest. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 135-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 10:49

    BPOLI-OG: Elektroimpulsgerät sichergestellt

    Kehl (ots) - Bei einem rumänischen Staatsangehörigen wurde am 14. Mai 2026 ein Elektroimpulsgerät sichergestellt. Der 43-Jährige war im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert worden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät im Seitenfach der Beifahrertür aufgefunden. Der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:43

    BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt: 35-tägige Haftstrafe abgewendet

    Kehl (ots) - Am 13. Mai 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 35-tägigen Haftstrafe. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:27

    BPOLI-OG: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Offenburg (ots) - Am 13. Mai 2026 kam es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Bahnhof Offenburg. Eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige reiste in Begleitung ihres Kindes mit der Regionalbahn. Bei der Fahrscheinkontrolle zeigte sie zunächst ein ungültiges Zugticket vor. Als der Zugbegleiter sie darauf hinwies, zeigte die 21-Jährige ein Deutschlandticket vor, das jedoch auf eine andere Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren