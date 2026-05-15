BPOLI-OG: Elektroimpulsgerät sichergestellt

Offenburg (ots) - Am 13. Mai 2026 kam es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Bahnhof Offenburg. Eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige reiste in Begleitung ihres Kindes mit der Regionalbahn. Bei der Fahrscheinkontrolle zeigte sie zunächst ein ungültiges Zugticket vor. Als der Zugbegleiter sie darauf hinwies, zeigte die 21-Jährige ein Deutschlandticket vor, das jedoch auf eine andere Person ...

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