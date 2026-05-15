Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Elektroimpulsgerät sichergestellt
Kehl (ots)
Bei einem rumänischen Staatsangehörigen wurde am 14. Mai 2026 ein Elektroimpulsgerät sichergestellt. Der 43-Jährige war im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert worden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät im Seitenfach der Beifahrertür aufgefunden. Der Gegenstand wurde sichergestellt. Gegen den 43-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.
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