Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 31-Jähriger wendet Haftstrafe ab: Einreise verweigert

Kehl (ots)

Am 16. Mai 2026 wurde ein gambischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Bahnhof Kehl kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 30-tägigen Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert.

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