Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt: 35-tägige Haftstrafe abgewendet
Kehl (ots)
Am 13. Mai 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 35-tägigen Haftstrafe.
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