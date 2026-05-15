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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt: 35-tägige Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am 13. Mai 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 35-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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