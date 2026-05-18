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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen: 35-tägige Haftstrafe

Rheinau (ots)

Am 18. Mai 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei einen marokkanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Rheinau fest. Gegen den 44-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vor. Zudem bestand gegen den Mann ein Einreiseverbot. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 35-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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