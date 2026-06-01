POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Palme aus Stadtgarten entwendet -Polizei bittet um Hinweise (29./31.05.2026)
Stockach (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagmittag haben Unbekannte eine etwa 1,70 Meter große Palme aus dem Stadtgarten im Hägerweg entwendet. Zum Abtransport der Pflanze müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug oder eines mit Anhänger benutzt haben.
Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter und den Verbleib der Palme nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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