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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Palme aus Stadtgarten entwendet -Polizei bittet um Hinweise (29./31.05.2026)

Stockach (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagmittag haben Unbekannte eine etwa 1,70 Meter große Palme aus dem Stadtgarten im Hägerweg entwendet. Zum Abtransport der Pflanze müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug oder eines mit Anhänger benutzt haben.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter und den Verbleib der Palme nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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