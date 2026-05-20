POL-MK: Fahrzeuge geplündert

Meinerzhagen (ots) - Heute Morgen hat die Polizei in Meinerzhagen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Von 9.20 bis 11.30 Uhr stand einer der Radarwagen in Valbert an der L707. 117 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle, davon waren fünf zu schnell. Ein Fahrzeug mit Gummersbacher Kennzeichen war mit 77 statt der erlaubten 60 km/h der Schnellste. Von 11.40 bis 12.35 Uhr stand der Radarwagen an der ...

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