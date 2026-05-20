Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrzeuge geplündert
Plettenberg (ots)
Gestern wurden mehrere Diebstähle aus Autos angezeigt. Offenbar sind vier Fahrzeuge an der Breslauer und Berliner Straße geplündert worden. Von Sonntag auf Montag durchwühlten Unbekannte die Fahrzeuge und gelangten so unter anderem an ein Navi und diverse andere Gegenstände. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die 0239191990 entgegen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell