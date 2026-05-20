PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge geplündert

Plettenberg (ots)

Gestern wurden mehrere Diebstähle aus Autos angezeigt. Offenbar sind vier Fahrzeuge an der Breslauer und Berliner Straße geplündert worden. Von Sonntag auf Montag durchwühlten Unbekannte die Fahrzeuge und gelangten so unter anderem an ein Navi und diverse andere Gegenstände. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die 0239191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 08:59

    POL-MK: Brände und Streit zwischen Rad- und Pkw-Fahrer

    Lüdenscheid (ots) - Zwei Mal brannte es gestern und vorgestern in Lüdenscheid. Am Montag wurde gegen 9.30 Uhr eine Plane an einem Baugerüst an der Lösenbacher Landstraße in Brand gesetzt. In der Nacht auf Dienstag brannten gegen 2 Uhr Altpapiercontainer an der Talstraße. Nun ermittelt die Kripo zu den Umständen und bittet unter der 0235190990 um Hinweise. An der Werdohler Landstraße gerieten Montagnachmittag ein ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 07:05

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag: Über 340 Verwarnungsgelder und 32 Anzeigen

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei hat am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten an sieben Messstellen im Kreisgebiet mehrere tausend Fahrzeuge mittels Radar- und ESO-Technik. Im Fokus standen unter anderem Aktionen im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit. Den größten Kontrolleinsatz gab es in Werdohl-Beul auf der L 655 ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:26

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Meinerzhagen (ots) - Heute Morgen hat die Polizei in Meinerzhagen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Von 9.20 bis 11.30 Uhr stand einer der Radarwagen in Valbert an der L707. 117 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle, davon waren fünf zu schnell. Ein Fahrzeug mit Gummersbacher Kennzeichen war mit 77 statt der erlaubten 60 km/h der Schnellste. Von 11.40 bis 12.35 Uhr stand der Radarwagen an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren