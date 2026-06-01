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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach
Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall: 47-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt (29.05.2026)

Lauterbach (ots)

Ein Vorfahrtsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Freitagnachmittag auf der Schramberger Straße ereignet.

Eine 69-jährige Frau war gegen 16:30 Uhr mit ihrem Seat auf der Straße "Siebenlinden" unterwegs. An der Einmündung zur Schramberger Straße missachtete sie vermutlich die Vorfahrt eines von links kommenden 47-jährigen Motorradfahrers. Der Biker konnte zwar durch ein Ausweichmanöver und eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern, stürzte jedoch auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der 47-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an der Yamaha beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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