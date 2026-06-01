PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Warenburgstraße/Dürrstraße - Radfahrerin übersieht Motorradfahrer (29.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Bereits am Freitagabend ist es auf der Kreuzung Warenburgstraße/Dürrstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen ist. Eine 37-Jährige bog mit einem Trekkingbike von der Warenburgstraße nach links in die Dürrstraße ab, wobei sie einen entgegenkommenden 22-Jährigen mit einer Suzuki übersah und seitlich touchierte. Die Radlerin stürzte und verletzte sich leicht, der Biker erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde für keinen der beiden benötigt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden, am Fahrrad verbog das Vorderrad durch die Kollision.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren