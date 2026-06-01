Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Warenburgstraße/Dürrstraße - Radfahrerin übersieht Motorradfahrer (29.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Bereits am Freitagabend ist es auf der Kreuzung Warenburgstraße/Dürrstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen ist. Eine 37-Jährige bog mit einem Trekkingbike von der Warenburgstraße nach links in die Dürrstraße ab, wobei sie einen entgegenkommenden 22-Jährigen mit einer Suzuki übersah und seitlich touchierte. Die Radlerin stürzte und verletzte sich leicht, der Biker erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde für keinen der beiden benötigt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden, am Fahrrad verbog das Vorderrad durch die Kollision.

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