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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer prallte gegen auf Mittelinsel stehende Ampel (01.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Montag auf der Kreuzung Berliner Straße / Karlsruher Straße einen Unfall gebaut. Gegen 01.30 Uhr war ein 47-jähriger Opel-Fahrer auf der Berliner Straße in Richtung Außenring unterwegs. Auf der Kreuzung zur Karlsruher Straße wollte er nach rechts abbiegen, wobei er - vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung - nach links von der Straße abkam und gegen eine auf der dortigen Mittelinsel stehende Ampelanlage prallte. Nachdem ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein. Sowohl der Ampelmast als auch der Opel nahmen nicht unerheblichen Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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