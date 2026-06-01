Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Polizeibeamte des Polizeireviers Schramberg stoppen zwei betrunkene Zweiradfahrer (30.05.2026)

Oberndorf (ots)

Am Samstag haben Polizeibeamte des Polizeireviers Oberndorf am Neckar im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen einen betrunkenen Rollerfahrer sowie einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt.

Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 01:15 Uhr in der Rosenfelder Straße in Vöhringen einen 16-jährigen Fahrer eines Aprilia-Rollers. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 16-Jährige musste die Polizisten daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten.

Gegen 20:45 Uhr unterzogen Polizeibeamte auf der Landesstraße 413 zwischen Hochmössingen und Marschalkenzimmern einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Auch bei ihm ergab ein Alkoholtest mit etwa 2,6 Promille einen deutlich zu hohen Wert. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann mit dem Elektroroller ohne den erforderlichen Haftpflichtversicherungsschutz unterwegs war. Auch den 38-Jährigen brachten die Polizisten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Beide Zweiradfahrer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

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