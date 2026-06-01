Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr Robert-Gerwig-Straße/B34 - Rollerfahrer verletzt (29.05.2026)

Singen, B34 (ots)

Bereits am Freitagnachmittag ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall im Kreisverkehr Robert-Gerwig-Straße/B34 verletzt worden. Ein 41-jähriger Audifahrer übersah einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Rollerfahrer. Dieser wich dem Auto aus um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Am Roller des Mannes und seiner Schutzkleidung entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

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