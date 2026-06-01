Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer kollidiert mit Autotür - 20-Jähriger verletzt (30.05.2026)

Radolfzell (ots)

Ein E-Scooterfahrer hat bei einem Unfall auf der Teggingerstraße am Samstagabend Verletzungen erlitten. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem E-Scooter in Richtung Schützenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 14 öffnete ein 63-jähriger Fahrer eines am Straßenrand geparkten Cabrios plötzlich die Tür, so dass der 20-Jährige mit seinem Scooter dagegen prallte. Der junge Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Cabrio zerbrach durch die Kollision die Scheibe der Fahrertür.

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