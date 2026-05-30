POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung (29.05.2026)
Konstanz (ots)
Am Freitag, den 29.05.2026, kam es gegen 18:30 Uhr in Schwenningen, in der Nähe des Jugendhauses in der Alleenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, wurden zwei Jugendliche von ca. 5-6 unbekannten Jugendlichen bzw. Heranwachsenden körperlich angegangen. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitten beide Jugendliche leichte Verletzungen.
Nach Angaben der Geschädigten werden die Angreifer wie folgt beschrieben: Alle sollen ca. 15-18 Jahre alt sein und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Einer trug ein rotes Trikot, ein anderer ein weißes "Italien-Trikot". Ein weiterer Angreifer hat lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren.
Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 07720/85000 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.
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