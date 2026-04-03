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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dank Zeugenhinweise - Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Dieseldiebstahl

Dormagen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag (02.04.), gegen 19:00 Uhr, auf der Straße "Aloysiushof" in Dormagen verdächtige Personen, die die Kennzeichen ihres Transporters tauschten und anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit weiterfuhren.

Er verständigte die Polizei, die das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe antreffen konnte.

Auf der Ladefläche des Fiat Ducato konnten die Ordnungshüter zwei Kanister feststellen, die zu zwei Dritteln mit Diesel gefüllt waren. Die zuvor getauschten Kennzeichen passten nicht zum Fahrzeug. Eine Überprüfung der Männer ergab, dass beiden die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren zuvor mehrere tausend Liter Treibstoff entwendet hatten, was durch Videoaufnahmen einer nahegelegenen Tankstelle weiter erhärtet werden konnte.

Die Diebe müssen sich nunmehr mehreren Strafverfahren wegen versuchten Tankbetrugs, wegen Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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