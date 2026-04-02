Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Einbrecher in Keller

Grevenbroich (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen ist es der Polizei gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen, der in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Friedhofstraße in Frimmersdorf eingedrungen ist.

Passanten hatten am Mittwoch, 1. April, kurz vor Mitternacht beobachtet, wie der 37-jährige Deutsche aus Elsdorf sich Zugang in den Keller verschaffte, dort wurde er kurze Zeit später von der hinzugerufenen Polizei gestellt.

Bei der Durchsuchung konnten mehrere mutmaßliche Einbruchswerkzeuge sowie vermeintliches Diebesgut, auch aus vorangegangenen Straftaten, aufgefunden werden. Außerdem trug der einschlägig polizeibekannte Verdächtige verschiedene Rauschmittel, einen Schlagring sowie ein Tierabwehrspray bei sich.

Der Elsdorfer wurde vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Verdächtige mutmaßlich auch für weitere Straftaten im Bereich Grevenbroich verantwortlich sein könnte.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weiterführende Zeugenhinweise, die unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen werden.

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