PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Einbrecher in Keller

Grevenbroich (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen ist es der Polizei gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen, der in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Friedhofstraße in Frimmersdorf eingedrungen ist.

Passanten hatten am Mittwoch, 1. April, kurz vor Mitternacht beobachtet, wie der 37-jährige Deutsche aus Elsdorf sich Zugang in den Keller verschaffte, dort wurde er kurze Zeit später von der hinzugerufenen Polizei gestellt.

Bei der Durchsuchung konnten mehrere mutmaßliche Einbruchswerkzeuge sowie vermeintliches Diebesgut, auch aus vorangegangenen Straftaten, aufgefunden werden. Außerdem trug der einschlägig polizeibekannte Verdächtige verschiedene Rauschmittel, einen Schlagring sowie ein Tierabwehrspray bei sich.

Der Elsdorfer wurde vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Verdächtige mutmaßlich auch für weitere Straftaten im Bereich Grevenbroich verantwortlich sein könnte.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weiterführende Zeugenhinweise, die unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 10:17

    POL-NE: Aufmerksamkeit von Zeugen rettet gestürzte Seniorin

    Grevenbroich (ots) - Nachbarschaftliche Aufmerksamkeit hat offenbar das Leben einer Seniorin aus der Grevenbroicher Südstadt gerettet. Der Polizei wurde am Mittwoch. 1. April, eine offenstehende Tür eines Einfamilienhauses und dahinter brennendes Licht gemeldet. Als die Beamten nachsahen, fanden sie die Seniorin, die offenbar schwer verletzt im Flur lag. Die Frau wurde vor Ort behandelt, an den Rettungsdienst übergeben ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 10:57

    POL-NE: Fahrzeug kommt von Spur ab

    Korschenbroich (ots) - Am Dienstag (31.03.), gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Willicher mit seinem Pkw die Rheydter Straße in Korschenbroich. Aus bislang unbekannten Gründen gerät er mit dem Fahrzeug von der Spur ab und kollidiert zuerst mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 31-jährigen Jüchenerin und dann mit dem Pkw eines 59-jährigen Grevenbroichers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 78-Jährige und die 31-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 10:08

    POL-NE: Fahrradsicherung und Angebot zur Fahrradcodierung

    Rhein-Kreis Neuss (ots) - Die warmen Temperaturen locken viele Menschen mit ihrem Rad auf die Straße. Neben einem fahrtauglichen Fahrrad ist auch der Diebstahlschutz ein großes Thema. Schon einfache Maßnahmen können helfen, das Rad vor Diebstahl zu schützen. Dazu braucht es massive Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren