POL-KN: (KN-Petershausen) Unfall auf dem Bodenseeradweg - Fußgängerin übersieht Radfahrerin (28.05.2026)
KN-Petershausen (ots)
Am Donnerstagabend ist es auf dem Bodenseeradweg zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin gekommen. Eine 23-jährige Fußgängerin querte den Radweg und übersah dabei eine 86-jährige Radfahrerin. Beide erlitten infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. Die Seniorin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
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