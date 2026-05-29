Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Unfall auf dem Bodenseeradweg - Fußgängerin übersieht Radfahrerin (28.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf dem Bodenseeradweg zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin gekommen. Eine 23-jährige Fußgängerin querte den Radweg und übersah dabei eine 86-jährige Radfahrerin. Beide erlitten infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. Die Seniorin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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