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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Unfall auf dem Bodenseeradweg - Fußgängerin übersieht Radfahrerin (28.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf dem Bodenseeradweg zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin gekommen. Eine 23-jährige Fußgängerin querte den Radweg und übersah dabei eine 86-jährige Radfahrerin. Beide erlitten infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. Die Seniorin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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