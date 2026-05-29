Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Selbstgebaute Grillstelle mitten im Wald - Polizei weist auf erhöhte Waldbrandgefahr hin! (28.05.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend in einem Waldstück bei Königsfeld eine selbstgebaute Grillstelle errichtet und darin Feuer gemacht. Gegen 22 Uhr teilte ein Zeuge mitten im Wald eine Feuerstelle mit, in der es noch glimme. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr löschte die Überreste des augenscheinlichen Grillfeuers.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die derzeit wieder erhöhte Waldbrandgefahr hin - bereits kleine Funken oder glimmende Zigaretten können einen Brand auslösen, bitte handeln Sie entsprechend vorsichtig und halten sich an folgende Verhaltensregeln:

- Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe! Das gilt auch für Grillen, Lagerfeuer und das Wegwerfen von Zigarettenstummeln.

- Rauchen im Wald ist strikt verboten.

- Keine Fahrzeuge auf Waldwegen abstellen: Heiße Katalysatoren können trockenes Gras entzünden.

- Waldzufahrten und Rettungswege freihalten: Sie müssen für Feuerwehr und Rettungskräften jederzeit zugänglich sein.

- Verdächtige Rauchentwicklungen oder Brände sofort melden: Notrufnummer 112 wählen und Standort möglichst genau angeben.

- Sperrungen und Hinweise der Forstbehörden beachten: Grillplätze, Feuerstellen oder ganze Waldgebiete können gesperrt werden.

- Kinder sensibilisieren: Über die Gefahren aufklären und beaufsichtigen.

Jeder Einzelne ist gefordert, umsichtig zu handeln und die genannten Verhaltensregeln strikt einzuhalten, um Waldbrände zu verhindern und Menschen, Tiere sowie Natur zu schützen.

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