POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert eine Verletzte und hohen Sachschaden (28.05.2026)
Villingen-Schwenningen (ots)
Eine verletzte Person und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 23 zwischen Schwenningen und Dauchingen am Donnerstagnachmittag. Eine 47-Jährige prallte im stockenden Verkehr mit ihrem Dacia in das Heck eines vorausfahrenden Renault eines 26-Jährigen, der sich durch die Kollision wiederum auf den bereits vor ihm stehenden BMW eines 25-Jährigen schob. An dem Dacia löste der Airbag aus, wodurch die 47-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An allen drei beteiligten Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell