Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkr. Tuttlingen) Frontalzusammenstoß: Ein Leichtverletzter und etwa 25.000 Euro Schaden (28.05.2026)

Fridingen an der Donau (ots)

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße frontal zusammengestoßen.

Ein 71-jähriger Mann war gegen 16:15 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Bahnlinie unterwegs. Mutmaßlich durch eine kurze Unaufmerksamkeit geriet der Fahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 38-Jährigen. Der Fahrer des Passats erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus.

Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe befand sich die Freiwillige Feuerwehr zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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