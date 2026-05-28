Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Hauptstraße - eine Person verletzt und insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (28.05.2026)

Blumberg (ots)

Eine verletzte Person und insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagvormittag auf der Hauptstraße passiert ist. Eine 77-Jährige fuhr mit einem Hyundai auf Höhe der Hausnummer 7 rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße. Dabei übersah sie einen in Richtung Blumberg-Achdorf fahrenden Opel einer 66-Jährigen, die einen Zusammenstoß trotz des Versuchs nach links auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Infolge der Kollision erlitt die 77-Jährige Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 66-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell