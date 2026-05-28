POL-KN: KORREKTUR zu (KN-Wollmatingen) Motorradfahrer fährt auf Radlader auf - 31-Jähriger verletzt (26.05.2026)
KN-Wollmatingen (ots)
In der gestern veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Auffahrunfall zwischen einem Radlader und einem Motorrad hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Radlader ist auf das Motorrad des 31-Jährigen aufgefahren und nicht, wie berichtet, umgekehrt.
Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6282860
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