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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTUR zu (KN-Wollmatingen) Motorradfahrer fährt auf Radlader auf - 31-Jähriger verletzt (26.05.2026)

KN-Wollmatingen (ots)

In der gestern veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Auffahrunfall zwischen einem Radlader und einem Motorrad hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Radlader ist auf das Motorrad des 31-Jährigen aufgefahren und nicht, wie berichtet, umgekehrt.

Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6282860

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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