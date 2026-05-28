POL-KN: KORREKTUR zu (KN-Wollmatingen) Motorradfahrer fährt auf Radlader auf - 31-Jähriger verletzt (26.05.2026)

KN-Petershausen (ots) - Glimpflich ausgegangen ist ein Einsatz am Mittwochnachmittag in der Sankt-Gebhard-Straße. Gegen 17 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, da ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer bedrohe. Beim Eintreffen der Beamten zog der 69-Jährige ein Küchenmesser und ging damit bedrohlich auf die Polizisten zu. Erst nach mehrfacher Aufforderung ...

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