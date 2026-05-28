Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - 63-Jähriger nach Brand in Pizzeria vom 16.05.26 in Untersuchungshaft (28.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil zum Brand in einer Pizzeria in der Nelkenstraße vom 16. Mai (wir berichteten unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6275995) haben zur Festnahme eines 63-jährigen Tatverdächtigen geführt.

Nachdem sich im Rahmen der Brandermittlungen Hinweise auf eine vorsätzliche schwere Brandstiftung ergaben, erhärtete sich auch der Tatverdacht gegen den Mann. Bei einer angeordneten Durchsuchung konnten entsprechende Beweismittel aufgefunden werden. Daraufhin erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil Haftbefehl gegen den 63-Jährigen. Dieser wurde am 22. Mai vollstreckt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil dauern an.

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