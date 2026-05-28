Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Mann bedroht Polizisten mit Messer und leistet Widerstand (27.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Einsatz am Mittwochnachmittag in der Sankt-Gebhard-Straße. Gegen 17 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, da ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer bedrohe. Beim Eintreffen der Beamten zog der 69-Jährige ein Küchenmesser und ging damit bedrohlich auf die Polizisten zu. Erst nach mehrfacher Aufforderung und Androhung von Zwangsmitteln konnte der Mann schließlich dazu bewegt werden, dass Messer auf den Boden zu legen. Bei der anschließenden Festnahme des sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen 69-Jährigen wehrte sich dieser nach Kräften, wobei er einen der Beamten verletzte. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in eine Fachklinik.

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