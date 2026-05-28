Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Nach Diebstahl einer "Seekuh" in Gewahrsam gelandet (28.05.2026)

KN-Altstadt (ots)

Infolge eines Diebstahls und anschließender Streitigkeiten haben zwei betrunkene Männer die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbracht. Kurz nach Mitternacht entwendete ein betrunkener 46-Jähriger aus dem Lokal "Seekuh" in der Konzilstraße ein gleichnamiges Stofftier und verließ anschließend mit seinem 48 Jahre alten Begleiter die Örtlichkeit. Als ihn ein 45-jähriger Mitarbeiter daraufhin vor der Bar zur Rede stellte, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Beteiligten in der Folge der 46-Jährige versuchte auf den 45-Jährigen einzuschlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Bei Eintreffen der zuvor verständigten Polizeibeamten zeigte sich der Seekuh-Dieb weiterhin derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Da sich sein augenscheinlich auch stark alkoholisierter Begleiter ebenfalls unkooperativ zeigte, die Angaben seiner Personalien verweigerte und die polizeilichen Maßnahmen störte, erteilten ihm die Polizisten zunächst einen Platzverweis. Da er diesen ignorierte und mehrfach zurückkehrte, nahmen die Beamten auch ihn in Gewahrsam.

Nach Untersuchung durch eine Ärztin verbrachten beide Männer die Nacht in den Zellen des Polizeireviers.

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