Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei macht Autodieb wenige Stunden nach der Tat dingfest (27.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Einen schnellen Ermittlungserfolg konnte die Polizei nach einem Autodiebstahl am Mittwochmorgen erzielen.

Ein 71-jähriger Autobesitzer parkte gegen 10:45 Uhr seinen Mitsubishi im Bereich der Bachackerhalle, um kurz etwas zu erledigen. Hierbei ließ er das Auto unverschlossen zurück, während der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss steckte.

Ein E-Bike-Fahrer nutzte die Gelegenheit, ließ sein Zweirad zurück und fuhr stattdessen mit dem Wagen in Richtung Geisingen davon. Eine großräumige Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Am Abend erhärtete sich jedoch schnell der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann aus Bad Dürrheim. Gegen Mitternacht stellten Polizeibeamte den entwendeten Mitsubishi ohne Kennzeichen an der Wohnanschrift des 30-Jährigen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung, wo sie auch den Fahrzeugschlüssel auffanden. Das Auto wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst zum Polizeirevier gebracht.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war auch das zuvor von dem Tatverdächtigen genutzte E-Bike vor wenigen Wochen in Geisingen entwendet worden. Durch das "Upgrade" auf das Auto muss sich der 30-Jährige nun nicht nur wegen Fahrraddiebstahls, sondern auch wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs verantworten. Die Ermittlungen des Polizeipostens Immendingen dauern an.

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