Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) 52-jährige Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer: 76-jähriger leicht verletzt (27.05.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer hat sich am Mittwochmorgen im Ortsteil Winzeln ereignet.

Eine 52-jährige Frau war gegen 11:45 Uhr mit ihrem Ford auf der Zollhausstraße unterwegs und wollte in die Oberndorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich einen 76-jährigen, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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