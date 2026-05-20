PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer gestürzt - Polizei sucht nach beteiligtem schwarzen Auto -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags (19. Mai) ist ein 23-jähriger Pedelecfahrer zu Fall gekommen. Kurz zuvor war er von einem vermutlich schwarzen Pkw überholt worden. Die Polizei sucht nun nach diesem Fahrzeug.

Gegen 05:30 Uhr war der junge Mann mit seinem E-Bike (Pedelec) auf der Landstraße L 907 zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf unterwegs. Kurz nachdem er Unterführung zur L 722 (Wilnsdorf Richtung Wilden/Elkersberg) passiert hatte, wollte er nach links auf den dort beginnenden Radweg zum Industriegebiet abbiegen. Als er sich diesbezüglich auf seinem Fahrstreifen nach links orientierte, sei er von einem schwarzen Pkw mit Siegener Kennzeichen (SI-...) linksseitig überholt worden.

Möglicherweise könnte es sich um einen BMW gehandelt haben. Diese Angabe ist aber nicht gesichert. Es kam bei dem Überholvorgang zu keiner Kollision zwischen Fahrrad und dem Wagen, aber der 23-Jährige geriet ins Schlingern und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Das Auto sei anschließend ohne anzuhalten oder abzubremsen weitergefahren. Vermutlich hat die Fahrerin/der Fahrer den Unfall nicht bemerkt. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann leicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sowie insbesondere die Pkw-Fahrerin oder den Pkw-Fahrer sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 10:24

    POL-SI: Blitzeinbruch bei Juwelier - #polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - In den heutigen Nachtstunden (20. Mai) ist es zu einem Blitzeinbruch in der Eiserntalstraße in Eiserfeld gekommen. Vermutlich mehrere Täter drangen dort gewaltsam in einen Juwelierladen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen startete der Einbruch gegen 03:46 Uhr. Nachbarn sind durch einen lauten Knall geweckt worden. Die kurz darauf alarmierte Polizei traf wenige Minuten später vor Ort ein. Zu ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:54

    POL-SI: Mann sah Rot und beschädigte ein Radarmessgerät -#polsiwi

    Siegen-Weidenau (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (19. Mai) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen in der Känerbergstraße durch. Das Gerät war gerade aufgebaut, als es plötzlich in das Messfahrzeug einen Alarm sendete. Die Mitarbeiterin des Verkehrsdienstes wurde unmittelbar danach durch eine aufmerksame Zeugin angesprochen. ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:51

    POL-SI: Diebe entwenden drei Rüttelplatten von Baustelle -#polsiwi

    Bad Berleburg - Aue (ots) - Am langen Wochenende über Christi Himmelfahrt haben Diebe auf einer Baustelle Am Kapplerstein in Aue zugeschlagen. Die Beute: Drei Rüttelplatten. Aufgefallen war der Diebstahl der Baufirma, als am gestrigen Montag (18. Mai) die Arbeit vor Ort wieder beginnen sollte. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Mittwoch, den 13. Mai ab 16:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren