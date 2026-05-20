Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer gestürzt - Polizei sucht nach beteiligtem schwarzen Auto -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags (19. Mai) ist ein 23-jähriger Pedelecfahrer zu Fall gekommen. Kurz zuvor war er von einem vermutlich schwarzen Pkw überholt worden. Die Polizei sucht nun nach diesem Fahrzeug.

Gegen 05:30 Uhr war der junge Mann mit seinem E-Bike (Pedelec) auf der Landstraße L 907 zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf unterwegs. Kurz nachdem er Unterführung zur L 722 (Wilnsdorf Richtung Wilden/Elkersberg) passiert hatte, wollte er nach links auf den dort beginnenden Radweg zum Industriegebiet abbiegen. Als er sich diesbezüglich auf seinem Fahrstreifen nach links orientierte, sei er von einem schwarzen Pkw mit Siegener Kennzeichen (SI-...) linksseitig überholt worden.

Möglicherweise könnte es sich um einen BMW gehandelt haben. Diese Angabe ist aber nicht gesichert. Es kam bei dem Überholvorgang zu keiner Kollision zwischen Fahrrad und dem Wagen, aber der 23-Jährige geriet ins Schlingern und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Das Auto sei anschließend ohne anzuhalten oder abzubremsen weitergefahren. Vermutlich hat die Fahrerin/der Fahrer den Unfall nicht bemerkt. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann leicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sowie insbesondere die Pkw-Fahrerin oder den Pkw-Fahrer sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

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