Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 311

Lkr. Tuttlingen) Sattelzug kippt um: 47-jähriger Fahrer schwer verletzt (28.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Sattelzug ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Christian-Scheerer-Straße umgekippt und sorgt seither für eine Sperrung der Bundesstraße 311 auf Höhe der Möhringer Vorstadt.

Der 47-jährige Fahrer war gegen Mitternacht mit seinem Sattelzug von Möhringen kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Lastwagen im Bereich der Einmündung zur Donaueschinger Straße in einer Linkskurve auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte auf der Seite liegend gegen eine angrenzende Gabionen-Mauer. Dabei wurde auch ein auf dem Gelände eines Autohauses abgestellter Renault beschädigt.

Durch den Verkehrsunfall erlitt der 47-jährige Lastwagenfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Am Sattelzug wurde der Treibstofftank beschädigt, sodass größere Mengen Kraftstoff austraten. Die Freiwillige Feuerwehr war zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Polizei sowie die Straßenmeisterei sperrten die B 311 zwischen der Einmündung zur Donaueschinger Straße und der Einmündung zur Dornierstraße in beide Richtungen. Der Verkehr wird über die Donaueschinger Straße umgeleitet.

Die aufwendige Bergung des Sattelzugs, der mit etwa 170 Waschmaschinen beladen war, dauert derzeit noch an. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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