Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bricht in Autohaus ein und entwendet hochwertigen Audi Q8 - Polizei bittet um Hinweise (26./27.05.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Autohaus in der Steinbeisstraße hat ein Unbekannter ein hochwertiges Auto entwendet. Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 09.10 Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Automobilagentur. Dort durchwühlte er die Büroräume, nahm beide Schlüssel eines auf dem Hof stehenden schwarzen Audi Q8 an sich und flüchtete anschließend mit dem Wagen. Ob er an dem Auto zuvor Kennzeichen angeracht hat, ist nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Automobilagentur Tischler beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers oder den Verbleib des schwarzen Audi Q8 geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwenningen zu melden.

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