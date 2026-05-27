Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall: Vier beschädigte Autos und etwa 35.000 Euro Schaden (26.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls hat sich am Dienstagabend auf der Neuhauser Straße ein Verkehrsunfall mit vier beschädigten Autos und erheblichem Sachschaden ereignet.

Eine 50-jährige Frau war gegen 22 Uhr mit ihrem Renault in Fahrtrichtung Neuhausen unterwegs. Dabei erlitt sie vermutlich einen medizinischen Notfall, wodurch sie ungebremst gegen einen geparkten Mitsubishi fuhr. Zeugen versuchten anschließend, mit der Fahrerin zu sprechen, was jedoch nur eingeschränkt möglich war.

Die 50-Jährige setzte ihr Fahrzeug daraufhin einige Meter zurück und beschleunigte erneut. Dabei stieß sie gegen einen abgestellten Mazda, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Dacia geschoben wurde.

Der verständigte Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um die Fahrerin. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell