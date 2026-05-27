Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Alten Rheinbrücke - weißer VW Bus missachtet rote Ampel, verursacht Unfall und fährt davon - Polizei sucht Zeugen (11.05.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht auf der Alten Rheinbrücke, die sich bereits am Montag, 11.05.2026 ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr bog eine 26-jährige Kia-Fahrerin hinter einer 39-jährigen Audifahrerin von der Konzilstraße kommend an der Alten Rheinbrücke bei Grün zeigender Ampel nach links in Richtung Rheinsteig ab. Zeitgleich missachtete eine unbekannte Frau, die mit einem weißen VW Bus vom Sternenplatz entgegenkam das für sie geltende Rot der Ampel und fuhr ebenfalls auf den Rheinsteig. Um einen Zusammenstoß mit dem VW Bus zu verhindern bremste die 39-Jährige, woraufhin der hinter ihr fahrende Kia in das Heck des Audis prallte. Die unbekannte Frau (lange, blonde Haare) mit dem weißen VW Bus setzt ihre Fahrt indes trotz des verursachten Unfalls einfach fort.

An dem Audi und dem Kia entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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