Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen E-Scooter- und Radfahrer - 73-Jähriger verletzt (26.05.2026)

Öhningen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter- und einem Radfahrer ist auf dem Seeweg am Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden. Ein 13-Jähriger fuhr zusammen mit einem Freund auf einem E-Scooter in Richtung Strandbad. Im Kurvenbereich auf Höhe der Hausnummer 32 geriet er mit seinem Roller zu weit nach rechts und stieß mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Radfahrer zusammen. Der Mann erlitt durch die Kollision Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden Buben blieben unversehrt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das Mindestalter für die Benutzung eines E-Scooters 14 Jahre beträgt. Zudem ist es verboten, darauf zu zweit zu fahren!

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