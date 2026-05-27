Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer ignoriert Baustellenabsperrung und stürzt in "Graben" - 84-Jähriger verletzt (26.05.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Weil er eine Baustellenabsperrung ignoriert hat, hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Straße "Hoher Rain" am Dienstagmorgen Verletzungen zugezogen. Der 84-Jährige umfuhr mit seinem Pedelec die Absperrbaken an der dortigen Baustelle und anschließend auf dem Radweg weiter in Richtung Schwenningen. Im Baustellenbereich auf Höhe des Tennisheims nahm der Senior eine aufgrund Asphaltarbeiten bestehende Unterbrechung der Fahrbahn zu spät wahr und stürzte infolgedessen geradeaus in den Graben.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 84-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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